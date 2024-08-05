Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yeni haftaya sahadaki çalışmaları inceleyerek başladı. Altınoluk Mahallesi Fener Mevkii, Yolören Mahallesi ve Cennet Ayağı Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını denetleyen Ertaş, ekiplerden güncel bilgiler aldı.

120 bin metrekare asfalt kaplaması

Edremit Belediyesi, toplamda 120 bin metrekare asfalt kaplaması yapmayı hedefliyor. Başkan Ertaş, “Edremit'in farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz sathi asfalt çalışmalarını yerinde takip edip, devam eden çalışmalar hakkında ilgili müdürüm ve ekibimden bilgi alarak haftaya başladım,” dedi.

Yol sorununa kesin çözüm

Başkan Ertaş, yol çalışmalarının önemine vurgu yaparak, “Söz verdiğimiz gibi Edremit'in öncelikli sorunlarından biri haline gelen yol sorununu çözecek, hemşehrilerime verdiğim sözleri tek tek yerine getireceğim,” ifadelerini kullandı. Belediyenin amacı, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve bu doğrultuda çalışmalarına hız kesmeden devam etmek.

Güvenli ve konforlu yollar

Saha incelemeleri sırasında Ertaş, ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirtti ve bu çalışmaların sonucunda yolların daha güvenli ve konforlu hale geleceğini ifade etti. Ayrıca, asfaltlama çalışmalarının yanı sıra yeni park ve yeşil alan düzenlemelerinin de yapılacağını müjdeledi.

Edremit daha yaşabilir hale gelecek

Başkan Ertaş, sadece mevcut çalışmalarla sınırlı kalmayacaklarını, Edremit’in diğer mahallelerinde de benzer çalışmaların yapılacağını duyurdu. Gelecek dönemde daha fazla yol ve altyapı çalışmasının hayata geçirileceğini belirterek, “Belediye olarak Edremit’i daha yaşanabilir hale getirmek için durmadan çalışacağız. Hemşehrilerimizin desteği ile bu projeleri hayata geçiriyoruz ve geçirmeye devam edeceğiz,” dedi.