Edremit Belediyesi, İtalya'nın Cinisello Balsamo Belediyesi, Milano Üniversitesi ve Legambiente Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Gençlik Katılımcılığı ile İklim Değişikliğine Dayanıklı Şehirler” projesi kapsamında düzenlenen “Edremit Gençlik İklim Meclisi: Gençlere Yönelik İklim Değişikliği ve Katılımcılık Eğitimi” başarıyla tamamlandı.

Yoğun eğitim süreci

5-7 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim, çevrimiçi başvuru formu dolduran gençler arasından seçilen 17 kişilik bir gruba, Doç. Dr. Atilla Mutlu ve Banu Binbaşaran Tüysüzoğlu tarafından verildi. Üç gün süren yoğun eğitimde, gençlere iklim değişikliği mücadelesindeki kritik rollerini ve sorumluluklarını anlatıldı.

İklim kriziyle mücadelede yeni projeler

Katılımcılar, iklim değişikliğinin bilimsel temelleri, Türkiye ve dünya genelindeki güncel durumlar, gençlik katılımcılığı ve gençlik meclisi konularında bilgi sahibi oldular. Ayrıca, Edremit'teki iklim değişikliğiyle mücadele projeleri geliştirerek bu projeleri sundular.

"Dünyayı hep birlikte koruyacağız"

Eğitim programının sonunda gençlere sertifikalarını takdim eden Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliğine Edremitli gençlerimizin duyarlılığı ve bu çalışmalarda yer almaları beni gururlandırıyor. Farklı kültürlerden gelen iki ülke arasındaki bu projede güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Hep birlikte dünyamızı korumak için üzerimize düşen görevleri yapacak, bilinçli bir toplum oluşturarak bu konuda yapılacak her çalışmanın destekçisi olacağız” dedi.

Gençlik İklim Meclisi kuruluyor

Bu eğitimle birlikte, Edremit'te kurulacak olan Gençlik İklim Meclisi’nin temelleri atılmış oldu. Meclis, Edremitli gençlerin iklim değişikliği konusundaki farkındalıklarını artırmayı ve bu konuda daha aktif rol almalarını hedefliyor.