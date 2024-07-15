Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına düzenlenen fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Sergi, ilçedeki protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Fotoğraf Sergisi ve protokol ziyareti

Edremit'te, Atatürk Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisi, ilçenin önemli isimlerini bir araya getirdi. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Vekili Nizam Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Özdemir, Sahil Güvenlik Komutanı Astsubay Murat Dede ve Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin sergiyi ziyaret ederek, 15 Temmuz'un anlam ve önemini bir kez daha hatırladılar.

15 Temmuz temalı fotoğraflar

Sergide, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimine karşı Türk halkının gösterdiği direnişi ve demokrasi mücadelesini anlatan fotoğraflar yer aldı. Fotoğraflar, o gece yaşanan olayları ve milletin iradesini yansıtan anları gözler önüne serdi. Ziyaretçiler, fotoğraflar eşliğinde duygusal anlar yaşadı ve o geceyi bir kez daha hatırlama fırsatı buldu.

Lokma hayrı ve şehitleri anma

Fotoğraf sergisinin ardından, Edremit Ticaret Odası tarafından düzenlenen lokma hayrına katılan protokol üyeleri, 15 Temmuz şehitleri için dua ederek, birlik ve beraberlik mesajları verdiler. Lokma hayrı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti ve şehitlerin anısına dualar okundu.

Protokol üyelerinin açıklamaları

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, serginin ve lokma hayrının önemine değinerek, "15 Temmuz'da milletimizin gösterdiği direnişi ve demokrasi mücadelesini unutmamak, unutturmamak için bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor" dedi. Belediye Başkan Vekili Nizam Aksoy ise, "Bugün burada hem şehitlerimizi anmak hem de birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için toplandık" diye konuştu.