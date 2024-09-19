Balıkesir'in Edremit ilçesinde Altınoluk karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları hidrolik makasla çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrası yol, kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kazanın ayrıntıları

Kaza, bugün öğle saatlerinde Edremit-Altınoluk karayolu üzerinde, bir alışveriş mağazası önünde meydana geldi. 59 ZY 674 plakalı araç, 10 HF 919 plakalı yolcu minibüsü ve 06 TH 453 plakalı aracın karıştığı zincirleme kaza, trafiği durma noktasına getirdi.

İtfaiye ekipleri hidrolik makasla müdahale etti

Kaza sonrası araçlardan birinde sıkışan G.G., G.K., S.K. ve S.U. adlı dört yaralı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Hidrolik makas kullanılarak yapılan kurtarma operasyonunun ardından yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek en yakın hastaneye kaldırıldı.

Yol trafiğe açıldı, soruşturma devam ediyor

Kaza sonrası bölgedeki araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.