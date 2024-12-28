Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Mutfakta başlayan yangın hızla büyüyerek apartmanın balkonuna sıçradı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangın kısa sürede balkona sıçradı

Yangın, Kadıköy Mahallesi 20010 Sokak No. 54’te bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında sabah saatlerinde meydana geldi. Mutfakta başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek balkona ulaştı. Çevredekiler, alevleri fark ederek durumu hemen Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği’ne bildirdi.

İtfaiye hızla müdahale etti

İtfaiye ekipleri olay yerine hızla intikal ederek yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak çevredeki dairelere sıçraması önlendi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dairede ciddi maddi hasar meydana geldi.