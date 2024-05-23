Berber Sezgin Savaş'ın (33) silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, olaydan sonra motosikletle kaçan zanlı kıskıvrak yakalandı. Olayla bağlantılı iki kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Hamidiye Mahallesi Şehit Hayrettin Karabıyık Caddesi üzerinde bulunan bir koyun sayasında meydana geldi. Berber Sezgin Savaş'ın ölü bulunması üzerine polis ekipleri alarma geçti. Edremit Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Edremit İstihbarat Büro Amirliği ve Edremit Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlının kaçış güzergahını takibe aldı ve onlarca güvenlik kamerasını inceledi.

Şüpheli Emre G. (29), Altınkum Mahallesi'nde motosikletle kaçarken yakalanarak gözaltına alındı. İşsiz olan ve 14 suç kaydı bulunan zanlı, sorgusunda Sezgin Savaş'ı dini nikahlı eşi hakkında dalga geçtiği için vurduğunu itiraf etti. Emre G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili olarak aranan diğer şüpheli D.S. (41) de yakalanarak adliyeye sevk edildi.