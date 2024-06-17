Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir butik otelde meydana gelen yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangının sebebi henüz belirlenemeyen olayda, Sarıkız Mahallesi sahilinde Yahya Yavuz'a ait butik otelin mutfak bölümünde yangın çıktı.

Kontrol altına alındı

AA'nın bildirdiğine göre, işletmeci Yavuz ile beraber çalışanlar yangına müdahale etmeye çalıştı ancak yangın hızla büyüyerek otelin kafe bölümüne sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen otel sahibi Yahya Yavuz ile çalışanlar Mahmut Yılmaz ve Bahattin Turhal, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonucunda otel ve kafe bölümünde ciddi hasar meydana geldiği belirtilirken, soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bu alanların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.