Edremit Belediyesi’nde 2017-2022 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Metin Tunçer, Başkan Mehmet Ertaş’ın kararıyla yeniden aynı göreve atandı. Ertaş, bu atamanın belediyenin çalışmalarına hız kazandıracağını belirtti.

Metin Tunçer'e başarı dileği

Başkan Ertaş, Edremit halkına hizmet etmeye hız kesmeden devam ettiklerini ifade ederek, "Edremit'in sorunlarını çözmek ve yeni projeler sunmak için meclis üyelerimizle birlikte yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Daha önce de birlikte görev aldığımız Metin Tunçer ile yeniden bir araya geliyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum, bu kararın kentimize ve belediyemize hayırlı olmasını temenni ediyorum," dedi.