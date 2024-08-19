Balıkesir’in Edremit ilçesinde gece eğlencesi dönüşü meydana gelen trafik kazası, gençlerin hayatını kararttı. Sabahın ilk saatlerinde Altınoluk'a dönüş yolunda yaşanan kaza, 18 yaşındaki Ceyda Çil’in hayatını kaybetmesine, 4 gencin ise yaralanmasına neden oldu.

Eğlence facia ile bitti

Edremit ilçesine bağlı Kavlaklar'daki bir eğlence mekanında sabah saatlerine kadar süren gece, dönüş yolunda trajediye dönüştü. Fatih T. (22) yönetimindeki 10 AGE 577 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Altınoluk Antandros kazı alanı mevkiinde takla atarak ters döndü.

Kazanın hemen ardından bölgeye polis, jandarma, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan gençlerin kurtarılması için itfaiye ekipleri büyük çaba sarf etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen araçta bulunan 18 yaşındaki Ceyda Çil, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gençlerin durumu ciddi

Sürücü Fatih T. ve araçta bulunan Hazal Ö. (18), Sude T. (22) ve Yiğit İ. (20) çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.