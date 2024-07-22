Edremit Belediyesi, kentin farklı noktalarında aşure hayrı düzenleyerek vatandaşları bir araya getiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve meclis üyeleri, ilk etkinliği belediye hizmet binası önünde gerçekleştirerek vatandaşlara aşure ikram etti ve birlik, beraberlik mesajları verdi.

Belediye hizmet binasında başlayan ikramlar

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediye hizmet binası önünde düzenlenen aşure hayrında vatandaşlara aşure dağıttı. Belediye aşevi aşçıları tarafından hazırlanan kazanlar dolusu aşure, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Aşure ikramları tüm mahallelere yayılacak

Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı etkinlikte binlerce porsiyon aşure dağıtıldı. Etkinliklerin devam edeceğini belirten Başkan Ertaş, “Birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği Aşure Günü’nde yaptığımız hayrı Allah kabul etsin. Katılan tüm vatandaşlarımızla aşurelerimizi paylaştık, afiyet olsun” dedi. Edremit merkezdeki etkinliğin ardından, Zeytinli Altınkum Zabıta önü, Güre İskele Meydanı, Akçay Zabıta önü ve Altınoluk İskele Meydanı'nda da aşure ikramları devam edecek.