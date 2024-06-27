Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın talimatıyla gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen izinsiz yapılar kaldırılıyor.

İlçe merkezindeki Faruk Serpil Parkı'nda çevreyi işgal eden bir yapı, sabahın erken saatlerinde Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı. Konteyner şeklindeki yapı, iş makinesi yardımıyla ortadan kaldırıldı. Başkan Mehmet Ertaş, kamu düzenini bozan ve çevreyi işgal eden bu tür yapıların daha sık denetleneceğini belirtti.

Başkan Ertaş, yaptığı açıklamada, "Belediye olarak yasaların dışına çıkan her türlü yapıyı denetleyerek aykırı olanların ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi kontrolleri sıklaştırıp, vatandaşları imar ve ruhsat konularında da bilgilendirerek Edremit’te çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.