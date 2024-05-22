Edremit, Havran ve Burhaniye'den 600'e yakın öğrenci, Edremit Ticaret Odası'na üye 34 firma ile bir araya geldi. Etkinlik, bölgedeki nitelikli eleman sorununa çözüm bulmak için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "İşçi ve işverenlerin buluştuğu bu etkinlik, gençlerimize iş ve staj imkanları sunarak geleceklerine yön vermede önemli bir rol oynayacak" dedi.

Kariyer Günleri, Edremit'te her yıl düzenlenerek gençlere istihdam imkanları sunulmaya devam edilecek.