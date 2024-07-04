Edinilen bilgilere göre, kaza Akçay kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Ahmet K. idaresindeki 35 CSN 10 plakalı otomobil, Edremit ilçesinden Çanakkale istikametine doğru seyrederken, Akçay kavşağını geçtikten sonra karşıdan karşıya yaya olarak geçmek isteyen Tursun Tepe'ye (84) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Tursun Tepe, olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma başlattı

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Tursun Tepe’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.