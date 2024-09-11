Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet bayisinin sahibi Mehmet Ş.'yi tabanca ile yaralama olayına karışan 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Olayın ardından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde tüm şüpheliler yakalandı.

Silahlı saldırı nasıl gerçekleşti?

Olay, Edremit’in Cennetayağı Mahallesi, İstasyon Caddesi'nde bulunan bir motosiklet bayisinde meydana geldi. Motosiklet bayisinin sahibi 42 yaşındaki Mehmet Ş., iş yerinde olduğu sırada, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından tabanca ile dört el ateş açıldı. Saldırı sonucunda Mehmet Ş., sol dizinden ve sağ bacağından yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 İhbar Hattı’na başvurarak yardım talebinde bulundu.

Tüm şüpheliler gözaltına alındı

Silahlı saldırının ardından kaçan şüphelilerden M.A.İ. (19), polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan operasyonlar sonucunda, olay yerinden kaçan F.E. ve kendisine yardım eden B.K. ile Ş.H.D. de yakalandı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, tüm şüpheliler gözaltına alındı.

Adli süreç başladı

Gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi’ne sevk edildi.