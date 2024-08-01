Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Çıkrıkçı Mahallesi'nde atıl durumdaki Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni yeniden hizmete açıyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, göreve gelmeden önce verdiği sözleri tutarak, sokak hayvanlarının yaşam haklarını savunan bir belediyecilik anlayışıyla harekete geçti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, Çıkrıkçı Mahallesi'ndeki Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 2 ay içerisinde yeniden hizmete açılması planlanıyor.

Modern ve teknolojik donanımlı merkez

Başkan Ertaş’ın talimatıyla uzun zamandır atıl durumda olan merkezde bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları başladı. Ertaş, merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, "Patili dostlarımızın bakım, tedavi, kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarını gerçekleştireceğimiz; teknolojik donanımı ve tam teşekküllü ameliyathanesi ile modern bir yapıda inşa ettiğimiz merkezimizde çalışmalarımıza hız verdik," dedi. Projenin Başkan Yardımcılığı döneminde başladığını ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte imzalanan protokol çerçevesinde devam ettirildiğini belirtti.

“Kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat” prensibi

Başkan Ertaş, sokak hayvanlarının yaşam haklarını engelleyen yasalara karşı olduklarını vurgulayarak, "Kısırlaştır, Aşıla, Yerinde Yaşat" prensibi doğrultusunda hareket ettiklerini ve bu doğrultuda can dostlarımız için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını ifade etti.

Sokak hayvanları için yeni bir yaşam alanı

Yeni merkezin, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu konusunda önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor. Başkan Ertaş, merkezin hayvanların daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmelerini sağlayacak bir yer olacağını ve bu çalışmaların Edremit Belediyesi’nin sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olduğunu belirtti.