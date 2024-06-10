Edremit İzmir Yolu Koca Seyit Havalimanı Kavşağı yakınlarındaki bir benzin istasyonunda, bugün öğleden sonra saat 14:00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, bir süredir tadilat nedeniyle kapalı olan benzin istasyonunda monte edilmek üzere gelen klima ünitelerinin depolandığı bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Yangına ilk olarak istasyonda çalışanlar müdahale etti. Bu sırada iki kişi hafif yaralandı. Yangın çıkan alanın LPG dolum merkezi yakınında olması ise bölge sakinlerinde korkuya neden oldu. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yangın ihbarının alınması üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın sonrası istasyonda soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.