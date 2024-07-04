Edremit Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleşen toplantıda, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan denetimler neticesinde, şehirdeki turizm işletmelerinin yasal düzenlemelere uygunluğu üzerinde titizlikle duruldu.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Emniyet Müdürü Burak Lehimer ve Jandarma Komutanlığı yetkilileri de katıldı. Toplantıda, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu gereğince konaklama ve plaj işletmeleri ile günlük kiralık konutların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi konuları ele alındı.

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletme belgesi almayan işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması ve gerekli ruhsatların alınması için süreç başlatıldı. Edremit Belediyesi, bu süreçte işletmelerin ruhsatlandırılmasına aktif destek veriyor. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, turistlerin ve yerel halkın huzur içinde tatil yapabilmesi için denetimlerin sıkılaştırıldığını ve kurumlar arası işbirliği ile bu sürecin yönetildiğini belirtti. Halk plajlarının güvenliğinin sağlanması ve turizm potansiyelinin korunması ön planda tutuluyor.