Edremit Belediyesi, Zeytinli ve Kızılkeçili mahalleleri arasındaki Kumluklar mevkiinde yol yapım çalışmalarını sürdürerek, ilçedeki ulaşım kalitesini artırmayı hedefliyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki altyapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Zeytinli Mahallesi'nde parke taş kaplama ve yol düzenleme işlemleri yapılırken, Zeytinli ile Kızılkeçili mahalleleri arasındaki Kumluklar mevkiindeki yol yapım çalışmaları da sürüyor.

Yağışlı havalar için yeni düzenlemeler yapılıyor

Yol yapım çalışmalarında hedef, özellikle kötü hava koşullarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek. Yapılan stabilizasyon işlemlerinin ardından yol düzenlemeleri devam ederken, çalışmalar tamamlandığında vatandaşların daha güvenli ve rahat bir ulaşım sağlaması amaçlanıyor.

Edremit’te çalışmalar aralıksız sürüyor

Edremit genelinde yol yapım, bakım ve onarım faaliyetleri kesintisiz devam ediyor. Yeni yapılan yollarla birlikte, ilçede ulaşımda büyük bir iyileşme sağlanması bekleniyor. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların hızla devam edeceğini ve kısa sürede tamamlanacağını belirtiyor.

Edremit’e 2025’te doğalgaz mühürlü giriş

Öte yandan, 2025 yılı itibarıyla Akçay ve Sarıkız mahallelerinde doğalgaz çalışmaları başlayacak. Aksa Doğalgaz yetkilileri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, Akçay Cemil Temel mevkiinde başlatılacak kazı ve hat döşeme işlemleri, yol bozulmalarına yol açtıktan sonra kısa süre içinde onarılacak.