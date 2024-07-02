Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen EDU-CARE II Projesi, kadın istihdamını artırmayı ve eğitimli çocuk bakıcılarını teşvik etmeyi hedefliyor. Proje kapsamında, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki annelere 12 ay boyunca ayda 325 avro destek verilecek.

7 bin kadına destek

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen EDU-CARE II, 3 bin 500 eğitimli çocuk bakıcısını istihdam ederek, 3 bin 500 anneye toplamda 13 milyon 365 bin avro mali destek sağlayacak. Projenin bütçesi ise 15,3 milyon avro olarak belirlendi.

Çalışan anneye 325 avro destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Projeyle 12 ay boyunca aylık ortalama 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı, toplam 7 bin kadının kayıtlı istihdamı desteklenecek. Her bir çalışan anne için aylık 325 avro destek verilecek" dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, projenin 0-36 ay arasında küçük çocuğu olan anneler için önemli bir destek olduğunu belirterek, "Toplam 15,3 milyon avroluk bütçemizle kadınların istihdamını artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kadın istihdamı artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, EDU-CARE II ile kadın istihdamını artırmayı amaçladıklarını ve bakıcıların eğitim alarak iş hayatına katılmalarının önemine vurgu yaptı. "Bu projelerimiz sürdürülebilir oldu. EDU-CARE I yapıldı, şimdi EDU-CARE II yapılıyor. Bu projeyle, kadınların iş hayatında daha aktif olmalarını ve hak ettikleri ücreti almalarını sağlıyoruz" dedi.