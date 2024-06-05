Kulüp başkanı Mahmut Gözüaçık'ın girişimleri ile gerçekleşen isim değişikliği, 2 Haziran 2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Daha önce İzmir'de Altınordu ve Altay'ın futbol okullarını yöneten ve 10 Numara Sportif Futbol Turnuvaları'nın da sahibi olan Gözüaçık, kulübün yeni isminin daha modern ve akılda kalıcı olacağına inanıyor. Bu değişikliğin, Efeler 09'un marka değerini yükseltmesine ve camiada daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olacağını umuyor.

Yeni isimle birlikte Efeler 09'da yeni bir sayfa açılıyor. Kulübün sportif direktörü Ömer Faruk Erol, isim değişikliğinin bir değişimin başlangıcı olduğunu ve yeni sezonda daha da başarılı olacaklarını ifade etti. Erol, "10 Numara Sportif olarak hedeflerimiz büyük. Bu isim değişikliği ile birlikte kulübümüze yeni bir vizyon kazandırmak istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte bu sezonda üst sıraları zorlayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Efeler 09'un 10 Numara Sportif adıyla ilk maçı, 2024-2025 sezonunun açılış karşılaşmasında olacak. Bu tarihi maçta taraftarların büyük bir coşkuyla takımlarını desteklemesi bekleniyor.