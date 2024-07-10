TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 Spor resmen isim değiştirdi. Bu sezon 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Aydın ekibinin yeni ismi Didim Altınkum SK olarak değişti.

Yapılan resmi açıklamada, "On Numara Sportif Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Gözüaçık'ın geçtiğimiz aylarda devraldığı Efeler 09 FK, Altınkum Spor Kurucu Başkanımız Ömür Makasçıoğlu ve Kulüp Başkanımız Özgür Makasçıoğlu ortaklığı ile Didim Altınkum SK ismi ile 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek. Altyapı kategorilerinde akademi liglerinde mücadele edecek takımımız 16 Temmuz'dan itibaren Kartepe'de kampta toplanacak olup yönetim kurulu, sponsorluklarımız, kadro yapılanmamız ve diğer yapılanmamızı basın toplantısı ile kamuoyuna paylaşılacaktır" denildi.