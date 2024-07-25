TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK, yeni sezonda iç saha maçlarını Didim'de oynayacak. Adnan Menderes Stadı'nın çürük olması nedeniyle geçen sezon İncirliova'da maçlarını oynayan Efeler 09 FK, bu sezon Didim'e taşınma kararı aldı.

Didim'de yeni dönem

Aydın Valiliği tarafından Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne gönderilen yazı ile Efeler 09'un maçlarını ve antrenmanlarını Didim'de yapması için yapılan başvuru kabul edildi. Bu gelişmeyle birlikte takım, Didim Atatürk Stadı'nda iç saha maçlarını oynayacak.

TFF'den onay bekleniyor

Efeler 09 SFK'nın adı, "Didim Altınkumspor" olarak değiştirilebilir. Didim Altınkumspor Başkanı Özgür Makasçıoğlu, isim değişikliği için gerekli evrakların Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) iletileceğini belirtti. "İsim değişikliği konusu önümüzdeki hafta kesinleşecek. Futbol Federasyonu'ndaki yeni yapılanmayı bekliyoruz. Zaten bununla ilgili geniş katılımlı bir lansman toplantımız olacak," dedi.

Yeni sezon hazırlıkları

Takım, Didim'deki tesislerde antrenmanlarını sürdürecek ve yeni sezona Didim'de hazırlanacak. Bu değişiklik, kulübün yerel destekçilerini ve taraftarlarını heyecanlandırmış durumda. Didim Atatürk Stadı'nın, takımın yeni evi olarak belirlenmesiyle birlikte, stadyumun altyapı ve taraftar kapasitesi de değerlendirilecek.