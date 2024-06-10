Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK'nın TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda maçlarını Didim'de oynayıp Altınkumspor ismiyle mücadele edeceği iddiaları gündeme geldi. Kulüp yetkililerinin Didim Atatürk Stadı'nda incelemeler yaptığı ancak stadın şimdilik profesyonel maç oynamaya uygun olmadığı belirtildi. Ayrıca, Didim'de futbolcuların kalacağı kamp merkezi konusunda da sıkıntılar yaşandığı ifade edildi.

Yeni isim Altınkumspor olacak

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK'nın yeni sezonda Didim'de maçlarını oynayarak Altınkumspor ismiyle sahaya çıkacağı iddiaları futbol kamuoyunda heyecan yarattı. Kulüp yetkililerinin Didim Atatürk Stadı'nda incelemelerde bulunduğu ancak stadın şu an için profesyonel maç oynamaya uygun olmadığı belirtildi.

Didim'de futbolcuların kalacağı kamp merkezi konusunda da sıkıntılar yaşandığı ifade edilirken, kulüp yönetiminin bu konuda çözüm arayışlarına devam ettiği kaydedildi. Altınkumspor'un Didim'de mücadele etmesiyle birlikte, bölge futboluna yeni bir heyecan ve renk geleceği belirtilirken, kulüp taraftarları da bu gelişmeleri heyecanla bekliyor.