Mahmut Gözüaçık'ın Efeler 09 SFK'nın başkanlığını üstlenmesinin ardından kulüpte yeni görevlendirmeler yapıldı. Aydın temsilcisinde asbaşkanlık görevine Hakan Yılmaz, sportif direktörlük görevine ise Emre Doğan getirildi. Yönetim kadrosundaki bu değişiklikler, kulübün yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapıldı.

Kamp ve hazırlık süreci

Efeler 09 SFK, Kocaeli Kartepe kampının ilk bölümünü tamamladı. Takım, 15 günlük ikinci etap kamp çalışmalarını da yine Kartepe'de sürdürecek. Bu hazırlık dönemi, takımın yeni sezona en iyi şekilde başlaması için büyük bir önem taşıyor.

Transfer çalışmaları ve imza töreni

Takım, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer edilen futbolcuların imzaları hafta içinde sporseverlere ve spor kamuoyuna duyurulacak. Bu transferlerin, Efeler 09'un TFF 3. Lig'de iddialı bir performans sergilemesine katkı sağlaması bekleniyor.