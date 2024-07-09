TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 FK'da ayrılıklar devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Play-Off oynama başarısı gösteren yeşil-beyazlılarda Tayyip Mevlüt Kaya ve Tuğay Adamcıl'ın ardından Enescan Özdemir de takıma veda etti.

Yeni adresi Düzcespor oldu

Golcü futbolcu Enescan Özdemir'in, 2. Lig ekibi Düzcespor ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Efeler 09 FK formasıyla 28 maça çıkan ve 9 gol kaydetme başarısı gösteren Enescan, Düzcespor'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Enescan Özdemir, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 28 maçta 9 gol atan golcü oyuncu, Düzcespor'da da aynı başarıyı tekrarlamak ve takımına katkı sağlamak istiyor. Yeni takımıyla anlaşarak kariyerinde yeni bir adım atan Enescan, Düzcespor'un hücum hattında önemli bir rol üstlenecek.