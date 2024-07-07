Göreve geldiği günden bu yana mesaisinin büyük bir bölümünü ekip arkadaşlarıyla birlikte sahada geçiren Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin hafta sonu da durmadı.

Başkan Yetişkin, ilk olarak taziye ziyaretlerinde bulunarak yakınlarını kaybeden hemşehrilerinin acısını paylaştı. Daha sonra ilçede devam eden yol yapım çalışmalarını da yerinde inceleyen Anıl Yetişkin, sıcak havaya rağmen sahada özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarına kolaylıklar dileyip, birim amirlerinden işlerin ilerleyişi ile ilgili bilgiler aldı.

SICAK HAVAYA RAĞMEN SAHADA

Efeler Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Metin Başer ile birlikte Eski Sanayi Bölgesi, Orta Mahalle Caddesi ve Orta Mahalle 251-224 Sokak'ta tamamlanan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Yetişkin, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Yetişkin daha sonra Başkan Yardımcısı İbrahim Metin Başer ve Belediye Meclis Üyesi Kaan Vardarlı ile birlikte şehrin önemli kültürel ve eğitim alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu, yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

KUVAYİ MİLLİYE ANI EVİ'NDE DEĞERLENDİRME

Ziyaretler kapsamında duraklarından biri de ulusal mücadelenin hatıralarını yaşatan Efeler Belediyesi Kuva-yi Milliye Anı Evi oldu. Burada, milli mücadele dönemi ve kahramanlarına dair bilgiler edinip merkezin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunan heyet, tarihin genç nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

MATEMATİK PARKINA ZİYARET

Ardından, çocukların bilimle iç içe yetişmesini sağlayan Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'na geçen Başkan Yetişkin ve beraberindeki heyet, parkta yaptıkları incelemelerde, bilimsel çalışmaların ve matematik eğitiminin çocukların gelişimindeki rolü üzerinde durdu.

TARİH EVİ'NDE İNCELEME

Son olarak, Efeler'in eski değerlerini ve kültürünü yaşatan Tarih Evini de ziyaret eden Başkan Yetişkin burada, bölgenin tarihi dokusunu ve kültürel mirasını koruma çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yetişkin, Tarih Evi'nin gelecek nesillere önemli bir kültürel miras olarak aktarılmasının önemini vurguladı.

MİLLİ MAÇI VATANDAŞLARLA İZLEDİ

Başkan Yetişkin, son olarak Türk Milli Takımı'nın Hollanda ile karşılaşacağı Çeyrek Final Maçı'nı vatandaşlarla birlikte dev ekranda izlemek için Atatürk Kent Meydanı'na geçti. Efeler halkıyla birlikte karşılaşmayı izleyen Başkan Yetişkin, maçın ardından aldığı ağaç devrilme haberi üzerine olayın yaşandığı mahalleye gitti. Köprülü Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda meydana gelen ağaç devrilmesi sonucunda, Efeler Belediyesi ekipleri olaya hızla müdahale etti. Çalışmaları yerinde inceleyerek durumu yakından takip eden Başkan Yetişkin, hasar gören araç sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.