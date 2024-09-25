Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Adnan Menderes Mahallesi’ndeki Gündüz Bakımevi'nde çocuklarla bir araya gelerek, eğitime olan bağlılığını ve çocukların geleceği için attıkları adımları vurguladı. Başkan Yetişkin, bu ziyaretiyle, Efeler Belediyesi’nin çocuklara en iyi okul öncesi eğitimi sunma hedefinin bir parçası olarak, miniklerin yüzlerindeki gülümsemeleri paylaştı.

Çocuklarla keyifli anlar

Başkan Yetişkin, ziyaret sırasında çocuklarla oyun oynayarak onların kahvaltılarına katıldı ve çeşitli aktivitelerde bulundu. Çocukların enerjisi ve neşesiyle dolu anlar, renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Yetişkin, miniklerin hayal gücünü ve yaratıcılığını teşvik eden oyunlarla dolu bir gün geçirirken, çocukların eğitimine olan katkısını artırmak için önemli bir adım atmış oldu.

Eğitimcilerle iş birliği

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, Başkan Yetişkin, Efeler’in eğitimcileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Bu toplantıda öğretmenlere verdikleri emek ve fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yetişkin, eğitimcilerin çocukların gelişimindeki kritik rolünü de vurguladı.

Geleceğe yatırım

Başkan Anıl Yetişkin, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için gerekli tüm adımları atıyoruz. Efeler Belediyesi olarak çocukların eğitimine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi. Bu bağlamda, çocukların eğitimi için çeşitli projeler ve destekler sunmaya devam edeceklerini belirtti.