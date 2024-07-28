Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yerel seçimler öncesinde verdiği vaatlerden biri olan "Geçici Hayvan Bakımevi" projesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe sakinlerinin takdirini toplayan bu projeyle, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve kısırlaştırılması ücretsiz olarak sağlanacak.

Yaşatmaya yönelik projeler

TBMM'de Kabul Edilen Yasa Eleştirildi Başkan Yetişkin, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edilen ve yerel yönetimleri sokak hayvanlarını uyutmaya zorlayan yasayı eleştirerek, "Can dostlarımızı yaşatmaya yönelik çözümler üretilmeliydi" dedi. Bu yasaya karşı çıkarak, ilçede yaşayan sokak hayvanları için daha insancıl çözümler sunduğunu belirtti.

Proje Detayları Başkan Yetişkin, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla başlatılan proje hakkında şunları söyledi:

Merkez Alanı: Çeştepe Mahallesi'nde 12 dönümlük alanda inşa edilen merkez.

Merkez İçeriği: 171 metrekarelik alanda ameliyathaneler, muayenehaneler ve ilaç odaları bulunacak.

Uzman Kadro: Alanında uzman veteriner hekimler, sokak hayvanlarının tedavilerini ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirecek.

"Bu proje sadece başlangıç"

Tüm Canlıların Yaşam Hakkına Saygı Başkan Yetişkin, projeyle ilgili olarak, "Can dostlarımızın sağlığı ve refahı için çok önemli bir adımı atmanın gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren, sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşaması bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldı. Bu proje sadece bir başlangıç. Efeler'de sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Hep birlikte, daha güzel ve yaşanabilir bir Efeler için çalışmaya devam edeceğiz çünkü Efeler Hepimizin" dedi.