Ekipler, ibadethanelerde her gün belirli bir program dâhilinde temizlik işlemleri gerçekleştiriyor. Zeminlerin süpürülmesi, silinmesi ve halıların temizliği gibi geniş bir yelpazede hizmet sunuluyor. Ayrıca, ibadet alanlarının yanı sıra lavabolar ve diğer ortak kullanım alanları da titizlikle temizleniyor.

Efeler Belediyesi’nin bu düzenli temizlik çalışmaları, hem ibadethanelerin fiziksel temizliğini sağlıyor hem de vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda ibadet etmelerine olanak tanıyor.