Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kez, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) ekibi, geçen Pazar günü, Yıldız Kenter-Şükran Güngör Tiyatro Salonu’nda "İnteraktif Oyun Zamanı" etkinliğiyle çocuklarla buluştu. Dans, müzik, drama ve yarışmaların yer aldığı gösteri, minikleri hem eğlendirdi hem de katılım becerilerini geliştirmelerine olanak sağladı.

Salonu dolduran çocuklar, eğlencenin tadını çıkardı

Gösteriye katılan yüzlerce çocuk, sahneye aktif olarak katıldıkları bu etkinlikte eğlenceli dakikalar yaşadı. "İnteraktif Oyun Zamanı", çocukların enerjilerini atmalarını sağlayacak bir platform sundu. Ayrıca, etkinlik boyunca aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli anlar geçirdi.

"Örümcek Adam: Karlar Ülkesinde" çocukları büyüledi

Günün ikinci etkinliği ise "Örümcek Adam: Karlar Ülkesinde" adlı tiyatro oyunu oldu. Masal dünyasından esinlenen bu hikaye, çocukları adeta büyüledi. İki seans halinde sahnelenen oyun, küçük izleyicilerin ilgisini çekerken salonda neşeli kahkahalar yankılandı. Örümcek Adam ve Karlar Ülkesi karakterlerinin buluştuğu bu renkli macera, çocukların unutamayacağı bir anıya dönüştü.

Efeler Belediye Başkanı Yetişkin'e teşekkürler

Efelerli ebeveynler, çocuklarının hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve tiyatro ekibine teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli katkılar sunduğu vurgulandı.