Kemal ALTAN

Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu merkez, Türkiye genelinde benzerleri için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Merkezin hizmetleri ve önemi

Otizm Yaşam Merkezi, otizmli çocuklar ve aileleri için sosyal, eğitimsel ve eğlence odaklı etkinlikler düzenleyerek önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Efeler Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan bu proje, otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve topluma entegrasyonunu desteklemeyi amaçlıyor.

Diğer belediyeler için ilham kaynağı

Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, sadece ilçe sakinlerine değil, aynı zamanda diğer belediyeler için de bir model teşkil ediyor. Bu doğrultuda, merkez geçtiğimiz günlerde Fethiye Belediyesi personeli ve Fethiye Otizm Derneği yöneticilerini ağırladı. Ziyaret sırasında, Niyazi Mete Otizm Parkı projesi için bilgi alışverişi yapıldı ve Efeler Belediyesi'nin başarılı işleyişinden ilham alındı.

Fethiye'de benzer bir proje için adımlar

Efeler Belediyesi'nin misafirperverliği ve sağladığı desteklerden etkilenen Fethiye Belediyesi personeli ve otizm derneği üyeleri, edindikleri bilgiler ışığında Fethiye'de benzer bir projeyi hayata geçirmek için kararlılıklarını dile getirdi. Bu adım, bölgedeki otizmli bireyler ve aileleri için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.