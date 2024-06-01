Efeler ilçesi Ata Mahallesi'nde, Gıda Çarşısı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılma riski taşıyan yangına, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek itfaiye ekiplerine destek verdi.

Koordineli Çalışma ile Yangın Kontrol Altına Alındı

Vatandaşların İhbarı: Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Belediye Ekiplerinin Desteği: Efeler Belediyesi ekipleri, arazözlerle yangına müdahale ederek soğutma çalışmalarına destek oldu.

Efeler Belediyesi ekipleri, arazözlerle yangına müdahale ederek soğutma çalışmalarına destek oldu. Koordineli Müdahale: Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak daha fazla yayılması engellendi.

Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Efeler Belediyesi'nin hızlı ve etkili müdahalesi, olası bir felaketin önüne geçilmesinde önemli rol oynadı.