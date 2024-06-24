Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) tarafından düzenlenen tiyatro atölyelerine başvurular 24 Haziran Pazartesi günü başladı. Atölyelere katılmak isteyen genç ve yetişkinler, başvurularını 5 Temmuz Cuma gününe kadar Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü veya Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'ne ücretsiz olarak yapabilecekler.

İki farklı yaş grubuna yönelik olarak düzenlenen atölyeler, tiyatro sanatını öğrenmek ve geliştirmek isteyen herkesin katılımına açık. 13-18 yaş aralığındaki katılımcılar için "Genç Tiyatro Atölyesi", 19 yaş ve üzeri katılımcılar için ise "Yetişkin Tiyatro Atölyesi" olarak planlanmıştır. Başvuruların tamamlanmasının ardından seçmeler 9 Temmuz'da yapılacak. Uzman jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda seçilenler, EBŞT Tiyatro atölyelerinde temel oyunculuk ve tiyatro eğitimi alma fırsatı yakalayacaklar. Ardından, şehir tiyatrosu eğitmenleri rehberliğinde yıl içindeki çalışmalarda aktif rol alabilecekler.