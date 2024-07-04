Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım, parke taşı döşeme, yolların bakım ve onarımı gibi çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Girne ve Umurlu Mahallesi’nde yoğun mesai harcayan ekipler, kaldırım düzenleme çalışmalarına öncelik verdi.

Girne Mahallesi’nde kaldırımlar yenilendi

Girne Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, kaldırımlarda bulunan ağaç kökleri tarafından bozulan alanlar düzenlendi. Belediye ekipleri, bu bölgeleri vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi için yeniledi. Yapılan bu düzenlemeler sayesinde mahalle sakinleri, daha temiz ve düzenli kaldırımlarda yürüme imkanına kavuştu.