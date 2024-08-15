Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çalışma arkadaşları arasında birlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlediği 30 Ağustos Zafer Kupası halı saha turnuvasının ilk santrasını gerçekleştirdi. Turnuvanın açılışı, büyük bir heyecan ve coşku içinde yapıldı.

İlk maçta heyecan dorukta

Efeler Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası'nın açılış maçı, Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in düdüğüyle başladı. İlk karşılaşma, Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenlik Amirliği ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü takımları arasında oynandı. Futbolseverler, zorlu ve keyifli anlar yaşandı.

Turnuva hedefleri ve final detayları

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in liderliğinde düzenlenen turnuva, Efeler Belediyesi çalışanları arasında dostane rekabeti teşvik etmeyi ve sporun birleştirici gücünü pekiştirmeyi amaçlıyor. Turnuvanın final maçı ve kupa töreni 29 Ağustos'ta yapılacak etkinliklerle sona erecek.