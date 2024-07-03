Efeler Belediyesi, Belediye Başkanı Anıl Yetişkin başkanlığında gerçekleşen Temmuz ayı Meclis toplantısında önemli atamalar yaptı. Toplantıda gündem ve ek gündem maddeleri görüşülürken, Efeler Belediyesi birim müdürlüklerine şu atamalar yapıldı:

Zabıta Müdür Vekili: Erdal Fidan

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür Vekili: İsmail Selcuk Kocabaş

Başkan Yardımcısı ve Etüd Proje Müdür Vekili: Muttalip Özsemerci

Yapılan bu atamalarla birlikte Efeler Belediyesi, farklı birimlerdeki görevlendirme ve yönetim yapılanmalarını güçlendirerek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Atamalar, belediyenin yönetiminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.