Efeler Belediyesi, Belediye Başkanı Anıl Yetişkin başkanlığında gerçekleşen Temmuz ayı Meclis toplantısında önemli atamalar yaptı. Toplantıda gündem ve ek gündem maddeleri görüşülürken, Efeler Belediyesi birim müdürlüklerine şu atamalar yapıldı:
- Zabıta Müdür Vekili: Erdal Fidan
- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür Vekili: İsmail Selcuk Kocabaş
- Başkan Yardımcısı ve Etüd Proje Müdür Vekili: Muttalip Özsemerci
Yapılan bu atamalarla birlikte Efeler Belediyesi, farklı birimlerdeki görevlendirme ve yönetim yapılanmalarını güçlendirerek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Atamalar, belediyenin yönetiminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
Editör: Hatice Köylü