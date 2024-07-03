Nazilli Belediyesi'nden kapsamlı temizlik ve bakım çalışması Nazilli Belediyesi'nden kapsamlı temizlik ve bakım çalışması

Efeler Belediyesi, Belediye Başkanı Anıl Yetişkin başkanlığında gerçekleşen Temmuz ayı Meclis toplantısında önemli atamalar yaptı. Toplantıda gündem ve ek gündem maddeleri görüşülürken, Efeler Belediyesi birim müdürlüklerine şu atamalar yapıldı:

  • Zabıta Müdür Vekili: Erdal Fidan
  • İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür Vekili: İsmail Selcuk Kocabaş
  • Başkan Yardımcısı ve Etüd Proje Müdür Vekili: Muttalip Özsemerci

Yapılan bu atamalarla birlikte Efeler Belediyesi, farklı birimlerdeki görevlendirme ve yönetim yapılanmalarını güçlendirerek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Atamalar, belediyenin yönetiminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Editör: Hatice Köylü