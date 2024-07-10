Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki işletmelere yönelik kontrollerini sıklaştırarak akşam saatlerinde de denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, özellikle akşam saatlerinde açık olan gıda işletmelerini mercek altına aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklama

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Genelde akşam açık olan işletmelerde 5996 sayılı yasa hükümlerine uyulup uyulmadığını tespit etmek için bu akşam denetimler gerçekleştirdik” denildi. Açıklamada, bu tür denetimlerin halk sağlığını koruma ve gıda güvenliğini sağlama amacı taşıdığı vurgulandı.