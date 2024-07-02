Efeler Belediyesi, kamu düzenini koruma çalışmaları kapsamında çevre kirliliğine neden olan firmalara göz açtırmıyor. Ata Mahallesi’nde bir boş arsaya çöp döken bir firma, vatandaş ihbarı üzerine hızlı bir şekilde tespit edilerek cezalandırıldı.

İhbar ve cezalandırma süreci

Olay, duyarlı bir vatandaşın, Ata Mahallesi’ndeki bir kanal etrafına çöp döken firma çalışanlarının fotoğraf ve videolarını Efeler Belediyesi’ne sosyal medya üzerinden ulaştırmasıyla ortaya çıktı. İhbarı değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, firmanın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesine aykırı davrandığını tespit etti ve firmaya 51 bin 300 TL idari para cezası uyguladı.

Efeler Belediyesi'nden açıklama

Efeler Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini belirterek, benzer çevre ihlallerinin önüne geçmek için denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, kamu düzenini koruma ve çevreyi temiz tutma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.