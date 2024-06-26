Efeler Belediyesi, ilçede hayata geçirdiği yenilikçi "Çöp Taksi" uygulamasıyla dar sokaklardaki temizlik sorununu etkin bir şekilde çözüyor. Büyük çöp kamyonlarının giremediği dar sokaklarda, yaklaşık 1,5 ton çöp toplama kapasitesine sahip Çöp Taksi ile hızlı ve pratik çözüm sağlanıyor.

Düzenli temizlik çalışmaları amaçlanıyor

Özellikle yaya yoğunluğunun olduğu bölgelerde aktif olarak kullanılan Çöp Taksi, Efeler'in işlek arterlerinden Sevgi Yolu, Gençlik Caddesi ve Yağcılar İçi gibi alanlarda düzenli temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu bölgelerdeki çöpleri toplayarak çevre kirliliğini önlemekte ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaktadır.

Çöp Taksi, esnek yapısıyla dar sokaklara kolayca girebilme özelliği sunarak daha önce erişilemeyen noktalarda da etkin temizlik hizmeti sağlıyor. Bu uygulama sayesinde, Efeler'de yaşayanlar daha temiz bir çevrede günlük hayatlarını sürdürebiliyorlar.