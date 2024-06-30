İzmir’in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde çıkan ve Kuşadası'na yayılan orman yangınına karşı, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanı sıra Efeler Belediyesi de arasözlerle destek verdi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yangının kontrol altına alınması için gösterilen çabaları takdir ederek, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti ve vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.

İzmir’in Selçuk ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Kuşadası'na sıçradı ve hızla büyüdü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından başlatılan söndürme çalışmalarına, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de arasözlerle destek verdi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcadı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, olay yerine giderek yangınla ilgili bilgi aldı ve bölge halkına moral verdi. Yangının söndürülmesi için fedakarca çalışan tüm ekiplere teşekkür eden Yetişkin, bu tür afetlerin önlenmesi için vatandaşların daha fazla tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yangın bölgesindeki vatandaşların güvenli tahliyesi için Efeler Belediyesi otobüs ve minibüslerinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti.