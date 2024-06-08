Kuyucak'ın Yöre Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde zirai ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Efeler Belediyesi, bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2 arasöz ile bölgeye giderek yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin gece boyu cansiperane çalışmalarına, günün aydınlanmasıyla 3 helikopter de havadan destek verdi. Kontrol altına alınan yangının ardından alanda soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.

Editör: Sude Kula