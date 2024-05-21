Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Ekipler, 24 saat mesai yaparak defin işlemlerini ve mezarlık bakımlarını sürdürüyor.

Ekipler, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için yabani otları temizliyor ve mezarlıkları düzenliyor. Belediye, sorumluluk alanındaki tüm mezarlıklarda çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, mezarlıkların temizliği ve bakımı büyük önem taşıyor. Efeler Belediyesi'nin bu çalışmaları, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.