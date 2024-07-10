Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle çocukların güvenli bir ortamda oyun oynayabilmeleri için park zeminleri kauçuk malzeme ile kaplanıyor. Bozulan döşemeler yenilenerek güvenlik standartları yükseltiliyor.

Mimar Sinan Mahallesi’nde güvenli oyun alanları

Son çalışmalar, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Şehit Adnan Karakaya ve Şehit Mustafa Korkmaz parklarında gerçekleşti. Parkların zeminleri yenilenerek, çocuklar için daha güvenli oyun alanları oluşturuldu. Oyun grupları ve oturma alanlarında yapılan düzenlemelerle parkların genel görünümü de iyileştirildi.

İlçedeki tüm parklarda devam edecek

Çocuklar ve aileler için güvenli ve huzurlu bir çevre oluşturmayı hedefleyen Efeler Belediyesi, benzer çalışmaların ilçe genelindeki tüm parklarda devam edeceğini açıkladı. Parkların yenilenmesi, ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını parklara götürebilmelerini sağlayacak. Efeler Belediyesi’nin bu girişimi, ilçe sakinleri tarafından takdirle karşılanıyor.