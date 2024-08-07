Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, vatandaşların daha konforlu ve keyifli bir yaşam sürmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hemşehrileriyle sık sık bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyen Başkan Yetişkin, bir ihtiyacı daha hızlıca yerine getirdi. Şahnalı Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, çalışmalarını kısa sürede tamamladı.

Park çeşitli alanlar sunuyor

Yeni park içinde çeşitli oyuncaklar, banklar ve spor aletleri bulunuyor. Bu yenilik, mahalle sakinlerinin hem rahatça vakit geçirebileceği hem de çocuklar için eğlenceli bir alan sunuyor.

"Mahallemizdeki yaşam kalitesini artırdı"

Şahnalı Mahallesi Muhtarı Metin Solak, parkın tamamlanmasının ardından Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibine teşekkürlerini iletti. Solak, "Bu park, mahallemiz için büyük bir kazanç oldu. Özellikle ebeveynler ve çocuklar, bu hizmetten son derece memnun. Parkın yapımı, taleplerimizin hızlı bir şekilde karşılanması, mahallemizdeki yaşam kalitesini artırdı" dedi.

Yeni parkın açılması, mahallede yaşayanlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Çocuklar, eğlenceli oyuncaklarla keyifli vakit geçirebilecek, ebeveynler ise spor aletleri ve oturma alanlarında dinlenme fırsatı bulacak.