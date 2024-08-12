Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı iş yeri hekimlerinin önerileri doğrultusunda hayata geçirilen uygulama kapsamında dış birimlerde saha çalışmalarını yürüten personele ücretsiz su ve maden suyu dağıtılıyor. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında sıcak havalarda yaşanan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi amaçlanıyor.

Uzmanlardan edinilen bilgilere göre; su ve maden suyu tüketimi, çalışanların vücut sıvı dengesini sağlarken, aynı zamanda kaybedilen minerallerin geri kazanılmasına yardımcı oluyor. Bu sayede, sıcak hava nedeniyle ortaya çıkabilecek baş dönmesi, baş ağrısı ve sıcak çarpması gibi sağlık sorunları en aza indiriliyor. Ayrıca, düzenli sıvı alımı çalışanların enerji seviyelerini koruyarak iş verimliliğinde artış sağlıyor.

Uygulama için Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibine teşekkür eden personel, projeden memnun olduğunu ifade etti.