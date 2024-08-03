Efeler Belediyesi, Tabakhane Deresi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması yaparak, derenin estetik ve hijyenik bir hale gelmesini sağladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydın Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ile yapılan yazışmaların ardından iş makineleri ile dereye indi. Ekipler, deredeki atıklar, çamur birikintileri ve diğer engelleri temizleyerek, derenin çevresini daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturdu.

Yeşil alanlara özenli bakım

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, dere çevresindeki yeşil alanlarda kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirdi. Çim biçme ve ağaç budama işlemleriyle, bölgeye modern bir görünüm kazandırıldı. Yeşil alanların estetik açıdan iyileştirilmesi ve ağaçların sağlıklarının korunması için ekipler titizlikle çalıştı.