Efeler Belediyesi, yaz aylarında çocukların hem eğlenip hem de öğrenebilecekleri çeşitli kurslar düzenliyor. "Yaz Kursları" adı altında sunulan bu etkinlikler, çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini hedefliyor. Kurslarda İngilizce öğreniminden akıl oyunlarına, halk oyunlarından drama ve jimnastiğe kadar geniş bir yelpaze sunulacak. Ayrıca gitar ve bağlama gibi enstrüman dersleri, sanat atölyeleri, akran zorbalığına müdahale programları ve çocuklarla felsefe gibi farklı alanlarda da eğitimler verilecek.

Başvuruların Efeler Belediyesi'nin Halkla İlişkiler Birimi olan Efe Masa'ya 1 Temmuz Pazartesi gününe kadar yapılabileceği belirtiliyor. Kurslara katılımın yoğun olması sebebiyle ailelerin hızlı davranması gerektiği vurgulanıyor. Başkan Anıl Yetişkin, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi ve sosyal hayatları için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, tüm çocukları kurslara katılmaya davet ediyor. Yetişkin, belediye olarak çocukların her alanda desteklenmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için çalışmalarının devam edeceğini de ifade ediyor.