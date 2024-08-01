AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır” demesinden sonra harekete geçen Sosyal Güvenlik Kurumu, Efeler Belediyesi ve iştiraklerinin borcu için icra gönderdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Efeler Belediyesi ve iştiraklerinin toplamda 308 milyon borcu olduğunu belirterek bu rakamın 86 milyon lirası için icra emri tebliğ edildiğini ifade etti.

“Hesaplarımıza bloke konulabilir”

Belediyenin borcuna dair açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, “Efeler Belediyesi ve iştiraklerinin toplamda bugünkü rakamla söylüyorum 308 milyon civarında bir SGK borcu var. Belediyenin bir borcu yok aslında. İştiraklerin borcu. Bunun 86 milyon lirasının icrasının ödeme emri, icra emri bugün tebliğ edildi. Yani 86 milyondan icra takibi başlattılar. Kızılcaköy’de belediyemize ait 35 dönüm bir arazimiz var. Sadece teminat olarak gösteriyoruz. Vergi dairesiyle görüşüyoruz. Vergi borçlarımızı da o şekilde teminat göstermek suretiyle yapılandırmaya çalışıyoruz. SGK'dan bugün itibariyle 86 milyonluk bölümünü icraya koydular. Hesaplarımıza henüz bloke konmadı. 15 günlük bir süre tanındı bize, yasal süre zaten 15 gün içinde gerçekleşiyor. En azından bunun 23 milyonunu ödememizi istiyorlar. Yani çok mümkün gözükmüyor bizim açımızdan ama bakacağız, görüşmeye devam edeceğiz. Ancak hani icra işlemlerinin başlatılacağına yönelik zaten hepinizin malumu Mersin Büyükşehir’e elektronik ortamda haciz işlemi yapıldı. Bize de yapılabilir” dedi.