Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, 19-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında yoğun bir çalışma yürüttü. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, 11 bin 616 kişi ve 2 bin 771 araç sorgulandı. Yapılan bu kontroller sonucunda 15 aranan şahıs tespit edilerek yakalandı. Ayrıca, evden hırsızlık olayının şüphelisi olan 1 kişi ile iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi olan 1 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, aynı dönemde 3 hacizli yakalamalı aracı ele geçirdi, 1 çalıntı motosiklet bulundu. Operasyonlar sırasında, 2 şahıstan toplamda 2 gram uyuşturucu madde ve 1 şahıstan 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde drone destekli denetimler yapıldı ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde güvenlik önlemleri artırıldı. Ayrıca, şehir giriş ve çıkışlarında Mobil PTS sistemiyle yapılan denetimlerde 411 aracın sorgusu gerçekleştirildi. Ekipler, halkın huzurunu sağlamak amacıyla 445 olaya müdahale etti ve suçla mücadelede etkin bir performans sergiledi.