Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu boyunca semt pazarlarında yoğun bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, pazarlarda satılan ürünleri dikkatlice inceleyerek vatandaşları bilgilendirdi.

Semt pazarlarında detaylı inceleme

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sabit gıda işletmelerinin yanı sıra semt pazarlarında da düzenli denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, bu hafta sonu ilçedeki semt pazarlarında ürünleri detaylı bir şekilde kontrol ederek, hijyen ve kalite standartlarına uygunluklarını değerlendirdi. Denetimlerde, ürünlerin tazeliği, saklama koşulları ve etiket bilgileri gibi unsurlar göz önünde bulunduruldu.

Vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme

Yapılan denetimlerin amacı, vatandaşlara güvenli ve sağlıklı gıda temin edebilmeleri için gerekli bilgilendirmeleri yapmak olarak vurgulandı. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Sabit gıda işletmelerinin yanı sıra semt pazarlarında da denetimlerimize devam ediyoruz. Bugün ilçemizde kurulan semt pazarlarında denetimler gerçekleştirdik,” ifadeleri kullanıldı.